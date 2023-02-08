اليوم السابع
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القومى للسكان ببنى سويف يعقد ندوات ولقاءات توعوية لمواجهة الزيادة السكانية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:25 ص
القومى للسكان ببنى سويف يعقد ندوات ولقاءات توعوية لمواجهة الزيادة السكانية ندوات ولقاءات توعوية لمواجهة الزيادة السكانية
بنى سويف هانى فتحي

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يواصل المجلس القومى للسكان ببنى سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم، عقد اللقاءات التوعوية، ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التى ينفذها المجلس، لتوحيد الرسالة الإعلامية للقائمين على تنفيذ ندوات توعوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لرفع الوعى بالقضية السكانية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من مركز الإعلام، الصحة، الأوقاف، الكنيسة، الصحة، التضامن، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الثقافة، القوى العاملة، الأمومة والطفولة، والوحدات المحلية.
 
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، عقد لقاء تثقيفى بقصر ثقافة الفشن لـ  40 من معلمات فصول تعليم الكبار ومحو الأمية ومكلفات الخدمة العامة التابعات للتضامن،، بحضور محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية، الشيخ عبد الحكيم أحمد مدير عام إداراة الأوقاف، الدكتور محمود عبد الحميد رئيس قسم التخطيط بالهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور محمود طلب مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، سناء ذكى مسؤول الإعلام بإدارة الفشن الصحية، وقد أدار الندوة: مايكل ناجى مدير قصر الثقافة.
 
من جهتها أوضحت نجلاء الصاوى مديرة المجلس أن استمرار تلك الفعاليات يأتى فى إطار توجيهات المحافظ"الدكتور محمد هانى غنيم" وضمن خطوات تم الاتفاق عليها "خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الأحير "بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدنى لوضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية، وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، والتأكيد على أهمية توفير كافة السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التى قد تواجه كافة الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية، مشيرة إلى أنه سبق وأن تم عقد ندوات مماثلة(لأئمة الأوقاف بقصر ثقافة بنى سويف ولقاء بجمعية تنمية المجتمع بالشناوية بمركز ناصر، للرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وندوة لأئمة الأوقاف بمركز شباب مدينة الواسطى).

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قصر ثقافة الفشن



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