اليوم السابع
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القبض على سائق توك توك متهم بقتل طفل في الصف

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:20 م
القبض على سائق توك توك متهم بقتل طفل في الصف حملات أمنية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك متهم بالتسبب في مصرع طفل حرقا بعد سكب مادة مشتعلة عليه في الصف، نتيجة إلقاء المجني عليه حجر أصاب أحد أقارب المتهم دون قصد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل متأثرا بحروق أصيب بها داخل مستشفى.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه ألقى حجر في محاولة لإبعاد كلب عن طريقه، إلا أن الحجر أصاب طفلا دةن قصد، مما دفع سائق توك توك، من أقارب الطفل المصاب بالحجر، لإلقاء مادة مشتعلة على المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة. 
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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