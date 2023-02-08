الغرفة التجارية بالشرقية: معارض أهلا رمضان أحدثت توزانًا فى الأسواق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، أن ارتفاع الأسعار حدث بهذا الشكل بسبب الأزمة العالمية، لافتًا إلى والتجار بالمحافظة يقدمون دور مشرف فيها، من خلال المشاركة فى المعارض والشوارد ولتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأقل سعر.

أوضح لـ " اليوم السابع" أنه بالتنسيق بين الغرفة ومحافظة الشرقية وحماية المستهلك والتموين، أقامت المحافظة معارض أهلا رمضان بمدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى الشودار المنتشرة بكافة الإرجاء ومشاركات بعض أصحاب المحلات والسوبر ماركت بتقديم عروض على منتجات داخل متاجرهم.

وشدد على أن هذه الجهود هى نتاج تعاون بين الغرفة والجهات التنفيذية، لتوفر المعارض بدون أجر للتجار، والذى يوفر فى التكلفة الإجمالية للمعروضات، مما يؤدى إلى تخفيض سعر السلع المعروضة بنسب تصل إلى من 15 إلى 25%، وبذلك نرفع مع على المواطن كاهل ارتفاع الأسعار.

وكشف عن تخصيص مندوب فى كل معرض لمتابعة الأسعار وجودة المعروضات وتوفير السلع بكميات كافية للمواطنين، مؤكدًا أن التجار الذين لم يشاركوا فى المبادرات، قاموا بعرض السلع الموجوده لديهم ورفضوا تخزينها، إلا القليل منهم من قام بتخزينها أو مخالفة الأسعار ورصدتهم الجهات الرقابية المختصة وقامت باتخاذ الإجراءات ضدهم.

وأشار إلى الغرفة تضم 34 شعبة، من بينهم المخابز والبوتاجاز والذهب، وينتسب إليها أكثر من 220 الف عضو " تاجر "، حيث تقوم الغرفة عبر هذه الشعب بتنظيم ورصد العملية التجارية بالشارع الشرقاوى، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية، فخلال أزمة كورونا شاركنا بترعات بتوفير كمامات ومستلزمات طبية.