وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية ، أن رشيد استقبل اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) آوكي لوتسما الذي سلمه دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة الذي سينعقد في نيويورك.

وبحث الرئيس - خلال اللقاء - علاقات التعاون بين العراق والأمم المتحدة، حيث تركزت المناقشات حول عدد من الموضوعات من أبرزها الشراكة المثمرة القائمة حالياً والسبل الكفيلة بتعزيزها في المرحلة المقبلة.

وأكد رشيد أهمية تنشيط التعاون في مجال إدارة المياه والمياه العابرة للحدود، وتطوير وتحسين الواقع الزراعي والإداري والحد من التلوث المائي فضلاً عن أهمية تطوير القدرات لإدارة المياه في البلاد.

من جانبه ، أعرب آوكي لوتسما، عن تعاطفه الإنساني مع قضية النازحين، مؤكداً استعداد البرنامج للتعاون مع الحكومة والجهات والمنظمات المعنية لتعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة لهذه الشريحة.

كما أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي يوفره رئيس الجمهورية لمنظمة (UNDP) وكوادرها وبما يضمن استمرار التعاون البناء في مختلف المجالات التي يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تصب في مصلحة العراق وشعبه.

