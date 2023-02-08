العثور على جثة شاب مجهول الهوية فى ترعة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عثر الأهالى بمنطقة الكيلو 6 على طريق الإسماعيلية بورسعيد على جثة لشاب مجهولة طافية فوق سطح الماء بالمنطقة بترعة الإسماعيلية وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى والتحفظ عليها بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية بترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ حيث نجحت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة وتبين أنها لشاب ذكر عمره حوالى 43 عاما.

على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المجمع الطبى بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.