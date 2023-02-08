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الصحة: مراكز الرعاية الأولية تقدم الخدمات العلاجية والتثقيف الصحى بالمجان

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:00 ص
الصحة: مراكز الرعاية الأولية تقدم الخدمات العلاجية والتثقيف الصحى بالمجان مراكز الرعاية الأولية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية تقدم الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمجان.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الخدمات الطبية التي تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية التي تقدم الخدمات للمواطنين، والتى يبلغ عددها 5426 وحدة على مستوى الجمهورية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، مع إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم، لافتة إلى أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الأولية، التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة، وبداية من التطعيمات الإجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى.
 
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الصحة

الوحدات الصحية

الخدمات الوقائية

الخدمات العلاجية

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