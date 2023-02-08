اليوم السابع
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الصحة: تقديم الخدمة لـ 2.2 مليون مواطن بعيادات مستشفيات الصدر 2022

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:17 ص
الصحة: تقديم الخدمة لـ 2.2 مليون مواطن بعيادات مستشفيات الصدر 2022 وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية لـ 2 مليون و253 ألف مواطن بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية والبالغ عددها 33 مستشفى و131 مستوصف للامراض الصدرية، خلال عام 2022.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لــ 33 ألف و111 مريض بالأقسام الداخلية و15 ألف و420 بالرعايات المركزة بمستشفيات الصدر، موضحًا انه تم اجراء 390 ألف و102 أشعة بمختلف أنواعها عادية ومقطعية وتليفزيونية للمرضى بمستشفيات الصدر، كما تم عمل 1203 منظار شعبي وصدري، بالإضافة إلى إجراء 5الآف و16 عملية جراحية بأقسام الصدر من ضمنهم 4الآف و365 عملية صغرى و96 جراحة كبرى بجانب 66 جراحة ذات مهارة دقيقة.
 
وأشار "عبدالغفار" إلى تفعيل العيادات المسائية بـ 18 مستشفى للأمراض الصدرية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حيث استقبلت 33 ألف و746 متردد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، كما تم مناظرة 1667 حالة عن طريق وحدات التشخيص عن بعد بمستشفيات صدر المعمورة وطنطا وبهوت والمنيا والمرج.
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى فحص 1200 مواطن ضمن حملة "صحة الرئة"، والتى أطلقتها وزارة الصحة بمدينة شرم الشيخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ، لافتاً الى أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض الإنسداد الرئوي بين المدخنين، ورفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التدخين وضرورة الإقلاع عنه، حيث أن الحملة تتضمن جمع التاريخ المرضي للمدخنين، وتسجيل أي شكاوى تنفسية خاصةً السعال المتكرر، وقياس وظائف التنفس من خلال جهاز قياس كفاءة الرئة.
 
وقال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 1121 متدرب على أساسيات الطب الرئوي وإدارة أدوية الدرن وأساسيات الرعاية المركزة للجهاز التنفسي ومكافحة عدوى الدرن بجانب تدريب مدخلي البيانات على ميكنة وحدات الصدر، لرفع كفاء العاملين بمستشفيات ومستوصفات الامراض الصدرية.
 
 

الصحة

الخدمة الطبية

صحة الرئة

العيادات



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