وقال الدكتور الغباش - فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة ألأنباء السورية - إن الفرق الإسعافية والطبية تعمل بأقصى طاقتها منذ أكثر من 55 ساعة للوصول لجميع الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض، ونقل المصابين للمستشفيات لتقديم العلاج بالسرعة القصوى.

وأضاف أنه حتى اليوم يمكن لفرق الإنقاذ انتشال الأشخاص الذين هم على قيد الحياة تحت الأنقاض، منوهًا بأنه على مدار الساعة يتم إرسال الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة إلى إرسال القوافل الطبية من مختلف المحافظات.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومنها النقابات الصحية التي وضعت نفسها منذ اللحظات الأولى تحت تصرف وزارة الصحة، إضافة إلى استنفار الكوادر الصحية المستمر في جميع المحافظات.

