السجن المؤبد لموظف تعدى على بناته تحت تهديد السلاح بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر الوصيف وعضوية كل من المستشارين حسين رشدى و تامر عتمان وسكرتارية خالد حسين بالسجن المؤبد على موظف بمركز النوبارية، فى اتهامه بالتعدى على بناته تحت تهديد السلاح.

ترجع أحداث الواقعة عندما ورد بلاغا لمركز النوبارية ضد موظف بالتعدي على بناته بدائرة المركز وهتك عرضهن تحت تهديد السلاح.

وبالفحص تبين قيام المتهم "م.م.خ" موظف، بالتعدي على كل من المجني عليهن "ش.م.م" طالبة، وشقيقتها "ر.م.م" طالبة، بالقوة والتهديد حال كونه والدهما، وقام بالتعدي عليهن وهتك عرضهن، وذلك تحت القوة والإكراه، وتحت تهديد سلاح أبيض “سكين”، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة، وأحالته بدورها لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم .