الزيت 40 جنيهًا والأرز 18.. فيديو وصور من معرض السلع الغذائية بالمنوفية

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار السلع الغذائية داخل أكبر معرضا للسلع الغذائية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث امتد المعرض على مساحة كبيرة مع توفير كافة السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق بأسعار مخفضة.

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، تتنوع الأسعار بدءًا من 40 جنيها للزيت حيث تم عرض عدة أنواع 800مل ب 40جنيهًا وكذلك الأحجام الكبيرة 2 ونصف لتر ب 95 جنيها، بالإضافة إلى الأرز التى بدأت أسعاره من 15 جنيها للكيلو وذلك حسب نسبة الكسر المدونة على الاكياس فكلما زادت نسبة الكسر قل السعر بالإضالافة إلى عبوات 5 كيلو ب 70 جنيها حتى 85، والعدس 40 جنيهًا الكيلو، كيلو اللحمة الصغير 160 جنيهًا.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم عرض أنواع مكرونة تبدأ من 8جنيهات بمختلف الأنواع وكذلك عروض على أكياس المكرونة الكيلو وكذلك أسعار السكر التى بدأت من 16 جنيها بالإضافة إلى السمن التى تنوعت أنواعه ليبدأ من 95جنيهًا كما يوجد أنواع مختلفة منه فى عبوات متنوعة، وشمل المعرض تخفيضات على الفول والصلصة والخل والدقيق التى تنوعت أحجامه ليبدأ من كيلو حتى 22 كيلو ويبدأ من سعر 18 جنيهًا، والعدس 40، والفول 35 جنيهًا، وجميع أنواع الخضروات والفاكهة بأسعار أقل من خارج المعرض 25%.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن المحافظة بدأت بصورة فعلية منذ عدة أسابيع فى إقامة معارض " أهلاً رمضان " بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى نظاق المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين والغرف التجارية وبعض المبادرات المجتمعية بالمحافظة إلى جانب السيارات المتنقلة التى تجوب المحافظة والتى توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل لأكثر من 25 % حسب كل سلعة خاصة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر.

وأكد محافظ المنوفية على أنه تم إقامة 84 معرض وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الداخلية لتوريد 1165 طن من الأرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر وجارى توريد 1908 طن أرز شعير سيتم ضخهم أمام المواطنين عقب الإنتهاء من تبييضهم.

وأضاف محافظ إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة مع الجمعيات الأهلية لتقديم كراتين وشنط مواد غذائية بالمجان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى.

وشدد محافظ المنوفية، على إستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

مشيراً إلى أنه خلال النصف الأول من يناير الجارى تم تحرير 1777محضر تموينى خلال حملات مكبرة بنطاق المحافظة.

وأكد محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فتح 10معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية.

وأضاف موسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم فتح 10ب مدن وهى شبين الكوم، مدينة السادات، مدينة بركة السبع، مدينة تلا، مدينة منوف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم فتح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.