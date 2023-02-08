الزنك يقوى الذاكرة ويقلل أعراض البرد.. تعرف على فوائده

كتبت رانيا عامر

الزنك معدن له وظائف جسدية مفيدة منها تعزيز جهاز المناعة وتجنب الاكتئاب، ويعمل على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى والضغط، ودائما يساهم فى مقاومة تلك الأمراض حال الإصابة بها، لذلك يجب وضعه ضمن نظام غذائى صحى سليم، وفقا لما نشره موقع بزنس إنسايدر.

وقال الدكتور سكوت كايزر، دكتوراه فى طب الشيخوخة بمركز "بروفيدنس سانت جون": إن الزنك هو معدن شحيح، ما يعنى أننا نحتاج فقط إلى كمية صغيرة منه، لكنه ضرورى، مشيرا إلى أنه من السهل تلبية احتياجاتنا من هذا المعدن من خلال عدة أطعمة معروفة.



تتضمن فوائد الزنك: 1. الزنك يساعد فى النمو والتطور من جانبه يقول الدكتور كايزر: "الزنك ضرورى لتكوين الحمض النووى ونمو الخلايا، وبناء البروتينات، وشفاء الأنسجة التالفة، ودعم وظيفة الجهاز المناعى الصحى"، والزنك مهم للرضع والأطفال والمراهقين لأنه يدعم النمو والتطور الصحي.



2. يمنع الزنك الضمور البقعى المرتبط بالعمر (AMD): يساعد الزنك فى منع فقدان البصر المرتبط بمرض الضمور البقعى المرتبط بالعمر، وكذلك إبطاء تقدم هذه الحالة عندما تكون موجودة.

ووفقا لدراسة أجراها المعهد الوطنى للعيون، فإن المكملات اليومية التى تحتوى على 80 مل من الزنك جنبا إلى جنب مع النحاس ومضادات الأكسدة قللت من فرص المرضى فى تطوير الضمور البقعي المرتبط بالعمر بنسبة 25% مقارنةً بالعلاج الوهمي. 3. الزنك قد يحسّن المزاج ربط الباحثون نقص الزنك بحالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، لذلك يتم تضمين مكملات الزنك أحيانا فى علاج الاكتئاب. ربط الباحثون نقص الزنك بحالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، لذلك يتم تضمين مكملات الزنك أحيانا فى علاج الاكتئاب.

ويعتقد الخبراء أن وجود الزنك فى الدماغ يتفاعل مع المستقبلات الرئيسية التى تساعد فى دفع إنتاج مادة السيروتونين، وهى مادة كيميائية يشار إليها أحيانا باسم "المادة الكيميائية السعيدة" للدور الذى تلعبه فى تحسين مزاجنا.