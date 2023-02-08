الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد أحمد جمال، للتعزية فى وفاة الشريفة كاميليا حسن الحفناوى، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 08 فبراير 2023 01:47 م
الرئيس السيسى
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