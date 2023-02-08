اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:57 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:47 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد أحمد جمال، للتعزية فى وفاة الشريفة كاميليا حسن الحفناوى، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسى

وفاة الشريفة كاميليا حسن

الشريفة كاميليا حسن الحفناوى

كاميليا حسن الحفناوى



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