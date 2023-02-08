اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس التركى يتوجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة والاطلاع على الأوضاع

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:14 ص
الرئيس التركى يتوجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة والاطلاع على الأوضاع آثار الزلزال - ارشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع.

وحسب موقع سبوتنيك، الرئيس التركي، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، يوم الأربعاء.

وأعلنت الصحة التركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، إلى 6234 قتيلا و37011 مصابا.

يذكر أن أردوغان كان قد أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المتضررة وتخصيص 100 مليار ليرة تركية (نحو 5.3 مليار دولار) لمعالجة آثار الزلزال.


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