اليوم السابع
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الرئيس التركى: إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل خلال عام

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:00 م
الرئيس التركى: إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل خلال عام أردوغان خلال المؤتمر الصحفى
كتب سمير حسنى

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 8.574، معلنا الانتهاء من إعادة إعمار المناطق المتضررة خلال عام واحد.

 

قال أردوغان في مؤتمر صحفى على هامش تفقده المناطق التي ضربها الزلزال، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الدولة تبذل كل مساعيها مع المنظمات الأخرى لتخفيف آثار الكارثة، مضيفا: "نواجه كارثة كبرى وكهرمان ماراش كانت الأكثر تضررا.

 

أضاف أردوغان، أن تركيا تعيش كارثة كبرى وحققنا تقدما في تأمين الطرق، متعهدا بعدم السماح باستمرار بقاء المواطنين في الشارع، معلقا بالقول: سنتصرف سريعا".

وأعلن الرئيس التركي تخصيص نحو 10 آلاف ليرة تركية لكل أسرة متضررة من الزلزال.

 


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