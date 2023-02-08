الرئيس الأوكراني يلتقى ملك بريطانيا خلال زيارته إلى لندن

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ملك بريطانيا تشارلز الثالث عند وصوله إلى لندن، خلال زيارته التي يقوم بها حاليا للمملكة المتحدة.



وذكرت صحيفة ذا مترو البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن زيلينسكي والملك البريطاني قد تصافحا بالأيدي عند لقائهما بقصر باكنجهام، وعقدا جلسة مباحثات سويا خلال لقائهما للمرة الأولى منذ قيام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وفي خطبته التي ألقاها أمام البرلمان البريطاني، في وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي إن الانتصار على روسيا "سيغير العالم".\

يذكر أن الرئيس الأوكراني التقى أيضا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارته التي تعد الأولى من نوعها إلى المملكة المتحدة وثاني رحلة خارجية له منذ بداية العملية العسكرية في شهر ديسمبر من العام الماضي.