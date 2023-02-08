اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:12 م
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الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:44 م
الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية العاب نارية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لحيازته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر – مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وبحوزته (40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,120,000مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار . 
 
 
 

العاب نارية

الداخلية

حوادث

الجمالية



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