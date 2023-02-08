الحكومة تنفى إرسال رسائل نصية لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه رغم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg""، أو صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك": "https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158"وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.