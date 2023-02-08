الجيش اليمني يحبط هجوما للحوثيين فى الضالع ويسقط مسيّرة فى صعدة

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أحبطت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، هجومًا للحوثيين، غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني، أن عناصر حوثية، حاولت مهاجمة مواقع الجيش في قطاع "حبيل يحيى" بجبهة الفاخر، لافتًا إلى أن قوات الجيش رصدت المحاولة منذ بدايتها، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوم جماعة الحوثيين، وأجبرت عناصرها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صوفها.

وفي محافظة صعدة شمال اليمن، أسقطت قوات الجيش اليمني، طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين، في محور علب بمديرية باقم، فيما أوضح رئيس عمليات محور علب العميد فارس مجلي أنه بعد فحص أجزاء الطائرة المسيّرة الحوثية، تبين أنها إيرانية الصنع.