التحالف الوطنى: إجراء عمليات جراحية لمرضى العيون بالفيوم.. صور

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إجراء 40 عملية جراحة عيون متنوعة للمرضى في عدد من قرى محافظة الفيوم ضمن جهود التحالف لتقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة حيث تم توقيع الكشف عليهم في قافلة تم تنظيمها مؤخراُ بقرية الجمهورية مركز طامية ضمن مبادرة عنيك في عينيا، للحد من مسببات العمى بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي البنك الاهلي المصري.

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن عمليات جراحات العيون التي تم إجراؤها اليوم تمت داخل أحد أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في جراحات العيون بالقاهرة وعلى أيدي نخبة من كبار جراحي العيون وان العمليات تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وحول ، لافتا إلى أن إجراء العمليات الجراحية يأتي في إطار الخدمات الطبية المتكاملة في مجال الحد من مسببات العمى التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي من خلال مؤسسة صناع الخير، حيث تم توقيع الكشف على عيون الأهالي، وتوزيع الدواء اللازم وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية ثم تسليمها، وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية، وتم اليوم إجراؤها، ويجرى الآن التجهيز لإجراء عمليات قافلة ستر وعافية 17 التى نظمها التحالف مؤخرا بقرية الحامولي .

وأضاف عبدالفتاح أن خدمات صناع الخير داخل محافظة الفيوم لدعم الشرائح الأولى بالرعاية تنوعت بجانب تقديم خدمات مبادرة عنيك في عينيا للحد من مسببات العمى عمدت صناع الخير الى العمل على إعادة إعمار القرى الأشد احتياجا، من خلال رفع كفاءة المنازل المتهالكة أو إعادة أعمارها بالكامل وفى مجال التمكين الاقتصادي أنشأت صناع الخير مركز استدامة لتدريب وتأهيل السيدات القرويات المعيلات على احتراف صناعة السجاد اليدوي وخلق فرص عمل غير تقليدية لهن من خلال احتراف هذه الصناعة فضلا عن تحقيق هدف قومي وهو التصنيع من أجل التصدير والعودة بالقرية المصرية للقرية ذات المنتج الواحد فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية.