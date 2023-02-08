اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البيت الأبيض: واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:08 م
البيت الأبيض: واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قدمت القائمة بأعمال السفارة الصينية فى الولايات المتحدة شيوى شيويه يوان، احتجاجا شدسدا لكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض على خلفية الهجوم الأمريكى الذى استهدف إسقاط منطاد مدنى صينى غير مأهول باستخدام القوة.

 

وأفادت السفارة الصينية بالولايات المتحدة الأمريكية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية- اليوم الأربعاء، "بأن الدخول غير المقصود للمنطاد لم يكن متوقعا تماما وهو أمر عرَضي وقع بسبب ظرف قهري، كما أنه بعد التحقق، أبلغ الجانب الصيني نظيره الأمريكي بهذا الشأن عدة مرات وطلب بوضوح من الجانب الأمريكي أن يتعامل بشكل منضبط.

 

وأوضح البيان أن الصين أعربت عن بالغ معارضتها واحتجاجها على استخدام الجانب الأمريكي القوة لمهاجمة المنطاد، داعية الجانب الأمريكي إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد الوضع وتعقيده، مؤكدة أن الجانب الصيني يحتفظ بحق الرد في هذا الشأن إذا تطلب الأمر.


الصين

منطاد

أمريكا

اكسترا نيوز

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

أزمة المنطاد الصيني.. المخابرات الأمريكية تحذر من عملية مراقبة عسكرية أوسع.. واشنطن بوست: البرنامج أجرى 20 مهمة تجسس في 5 قارات.. خبراء: يعمل مثل "الدرونز".. والبيت الأبيض يحذر حلفاءه كونهم هدفا محتملا لبكين

الأربعاء، 08 فبراير 2023 04:31 م

السفارة الصينية بالولايات المتحدة تحتج على خلفية حادث المنطاد

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:37 م

البنتاجون تنشر صورا لسحب منطاد التجسس الصينى بعد عملية إسقاطه

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:51 م

الصحف العالمية اليوم: "قُبلة" جيل بايدن لزوج كامالا هاريس فى خطاب حالة الاتحاد تثير الجدل.. المخابرات الأمريكية: المنطاد الصينى جزء من عملية مراقبة عسكرية أوسع.. بريطانيا تعلن زيارة الرئيس الأوكرانى زيلينسكى

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة