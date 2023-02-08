الإمارات والبحرين تبحثان سبل تعزيز التعاون السياحى بين البلدين

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بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أمس الثلاثاء، مع وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي، تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وناقشا دعم التواصل المستمر والتنسيق بهدف الترويج للبلدين محليًا وإقليميًا وعالميًا كوجهة سياحية موحدة مع التركيز على سياحة الأعمال والترفيه. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد بن طوق، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية البحرينية راسخة وتقوم على روابط أخوية متينة وتقدم نموذجًا يحتذى به بين الأشقاء، وحرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياحية.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتحفيز العمل المشترك بين البلدين في قطاع السياحة، وزيادة فرص الترويج السياحي بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين.

واستعرض الوزير الإماراتي بن طوق، خلال الاجتماع، رؤية الإمارات وخططها في تطوير وتنمية القطاع السياحي من خلال تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والتي تشمل رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.