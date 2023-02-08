الإحصاء: 19.2% ارتفاعا بقيمة الصادرات المصرية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 46.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 39.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:

1. تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار.

2. إسبانيا بقيمة 3.3 مليار دولار.

3. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

4. السعودية بقيمة 2.2 مليار دولار.

5. أمريكا بقيمة 2.1 مليار دولار.

6. الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار.

7. كوريا الجنوبية بقيمة 1.8 مليار دولار.

8. هولندا بقيمة 1.7 مليار دولار.

9. الصين بقيمة 1.7 مليار دولار

10. فرنسا بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتستحوذ هذه الدول على 45.1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 21.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.

أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022:

1. الغاز الطبيعي المسال بقيمة 8.8 مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 3 مليارات دولار.

3. البترول الخام بقيمة 2.9 مليار دولار.

4. منتجات البترول بقيمة 2.8 مليار دولار.

5. الملابس الجاهزة بقيمة 2.3 مليار دولار.

6. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار دولار.

7. فواكه طازجة بقيمة 1.5 مليار دولار.

8. عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 917.9 مليون دولار.

9. قضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 402 مليون دولار.

10. بطاطس بقيمة 371.6 مليون دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 52.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 24.7 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022.