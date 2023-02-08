الأعلى للإعلام: تشكيل لجنة دائمة لرصد ومتابعة الإعلام الرياضي وبحث المخالفات

كتب محمد السيد

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اجتماعاته مع الجهات المختصة لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي، والقنوات والبرامج الرياضية، واتخاذ قرارات عاجلة، لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.

شارك فى الاجتماع، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وإبراهيم أبوكيلة وكيل نقابة الصحفيين، والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، ومن أعضاء المجلس الأعلى للإعلام نشأت الديهى، وصالح الصالحى، والدكتورة منى الحديدى، والمستشار محمود فوزى، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

و قرر الاجتماع المشترك بين أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورابطة النقاد الرياضيين، تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المختصة تتولى ضبط المشهد الرياضي برصد ومتابعة الإعلام الرياضي، وبحث المخالفات والتجاوزات، عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة والسوشيال ميديا، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأنها طبقًا للقانون.

كما اتفق الحضور على إصدار الإجراءات اللازمة لمراعاة التخصص في تقديم وضيوف البرامج الرياضية والتأهيل للقيام بهذا العمل، ونشر لائحة الانضباط الخاصة باتحاد الكرة وتعميمها على جميع وسائل الإعلام وزيادة الوعي والتبصير بها، وكذلك دراسة معمقة حول التعامل مع فقرات التحكيم في البرامج الرياضية.

واتفق الحضور على ضرورة العمل معاً والتصدي بقوة لكل التجاوزات واتخاذ إجراءات مشددة ضد مرتكبيها والحفاظ على هيبة الدولة والمؤسسات الرياضية وتفعيل القوانين بمنتهى الشدة والحزم أياً كان مرتكبيها.

وأكد الحضور أن الهدف هو تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية، ونشر روح التسامح والبعد عن التعصب، وحماية حقوق الجمهور في إعلام نظيف وممارسات عادلة تقف على مسافة واحدة من الجميع.