الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة وموعد تحسن حالة الجو.. فيديو

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد اليوم بداية تحسن نسبى فى الأحوال الجوية حيث تعتدل سرعات الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تأثرت خلال الأيام الماضية بمنخفض جوى متعمق أدى إلى اضطراب بالملاحة البحرية، ولكن مع اليوم الأربعاء نشهد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية حيث تهدأ سرعات الرياح مع استمرار انخفاض درجات الحرارة فى ظل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التى تحجب جزء من أشعة الشمس.

وتابعت: مع دخول فترات الليل نشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات على سبيل المثال لتسود أجواء شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافته إلى استمرار فرص الأمطار اليوم على المناطق الساحلية ما بين خفيفة لمتوسطة ، تكون خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، لافته إلى أن الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية .

وأكدت أنه مع يوم غدا الخميس مزيد من التحسن فى الأحوال الجوية ونشعر بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوح الشمس وتقل فرص الأمطار لتكون أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، لافته إلى أنه من المتوقع بداية من غدا اعتدال فى نشاط الرياح على البحر المتوسط ، مع عودة الشبورة فى الظهور من جديد وتستمر لمدة يومين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى