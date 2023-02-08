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استمرار العمل بتخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 لليوم الثالث

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:00 ص
استمرار العمل بتخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 لليوم الثالث وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 لليوم الثالث ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى .

وبدأت وزارة التموين ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار، منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.

ويكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي للتأكد من جدية العروض المعلن عنها، والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.


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