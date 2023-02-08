اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:45 م
أكرم القصاص
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ارتفاع الحصيلة الكلية للزلزال فى سوريا وتركيا إلى 12 ألف قتيل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:07 م
ارتفاع الحصيلة الكلية للزلزال فى سوريا وتركيا إلى 12 ألف قتيل زلزال
وكالات

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ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 حالة وفاة.

 
وقال أردوغان إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.
 
وبحسب الرئيس التركي، دمر الزلزال 6 آلاف و444 منزلا.
 
وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.
 

 


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