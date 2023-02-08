ارتفاع الحصيلة الكلية للزلزال فى سوريا وتركيا إلى 12 ألف قتيل

وكالات

ارتفع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألف قتيل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 حالة وفاة.