اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 07:48 م
أكرم القصاص
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إعادة فتح كافة الطرق الرئيسية فى تركيا في أعقاب الزلزال

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:09 م
إعادة فتح كافة الطرق الرئيسية فى تركيا في أعقاب الزلزال زلزال تركيا
أ ش أ

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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح كافة الطرق الرئيسية بأنحاء البلاد، فيما لا زالت أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.


وأعلنت الإدارة العامة للطرق السريعة، في بيان أوردته قناة "إيه نيوز" التركية، أنه لم تعد هناك أي طرق مغلقة أمام حركة المرور، مضيفة أن موظفيها يعملون على مدار الساعة بجميع أنحاء البلاد لضمان سيولة الطرق وسهولة نقل المواد الإغاثية.


يشار إلى أن أكثر من 98 ألف شخص يشاركون في الجهود الإغاثية بعدما ضرب زلزالين مقاطعة "كهرمان مرعش" بقوة 7.7 و 7.6 على مقياس ريختر، يوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف في عشر مقاطعات بالبلاد.


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