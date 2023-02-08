إصلاح منطقة البلازا بكورنيش "سيدى بشر" المتصدع ..صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية وبالتحديد منطقة كورنيش شاطئ "سيدى بشر" أعمال إصلاح منطقة بلازا الكورنيش، وتركيب أرضية بلاط منطقة البلازا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الحماية البحرية، التى قامت بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ووضع طبقة خرسانة لدعم السور مع زيادة عدد البلوكات الخرسانية لمنع وصول أمواج البحر إلى سور الكورنيش.

يأتى ذلك عقب حادث تصدع وشرخ جزء من أرضية كورنيش شاطئ "سيدى بشر" وبالتحديد شاطئ "أدوار الخراط "، والتى تعرضت إلى شرخ فى أرضية الكورنيش بطول 20 مترا مع ميل السور، بسبب ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار فى موجة الطقس السيئ التى ضربت الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، تأثرا بالمنخفض الجوى المتمركز على البحر المتوسط، والذى تميز برياح شديدة وصلت سرعتها إلى 80 كم /س.

وهو الأمر الذى جعل البعض يربط بين الزلزال المدمر الذى وقع فى تركيا فى فجر نفس اليوم الذى وقع فيه حادث الهبوط الأرضى على كورنيش الإسكندرية.

والحقيقة أن تلك المنطقة مصنفة على أنها معرضة للخطر منذ عدة سنوات وقبل زلزال تركيا المدمر، حيث تعرض شاطئ " سيدى بشر" إلى التأكل والنحر وتأكل المساحة الرملية، حتى وصلت أمواج البحر إلى حد ملامسة سور الكورنيش مباشرة، وفى فترات النوات الشتوية خاصة والتى تتمتع برياح شديدة وأمواج عاتية، تتعرض تلك المنطقة فى كل نوة إلى آثار مدمرة تطول الكورنيش، وذلك بسبب ملاطمة الأمواج مباشرة بسور الكورنيش دون حاجز رملى.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتعرض فيها شاطئ "سيدى بشر" لآثار مدمرة فى موجات الطقس السيئ، حيث يعد أكثر شواطئ الإسكندرية تأثرا بالنوات، وقد شهد الشاطئ آثارا مدمرة لحقت به، بفعل نوة "باقى المكنسة" فى بداية هذا الشتاء والتى تتميز بالتيارات البحرية الشديدة وارتفاع الأمواج، ما أدى إلى نحر وتآكل الشاطئ، وتهدم سلم البرجولة المتواجدة على الشاطئ، كما تهدم تماما السلم المؤدى إلى الشاطئ، بعد النحر والتآكل التى تعرضت لها الرمال أسفل السلم المؤدى إلى الشاطئ مباشرة.

وزودت هيئة الحماية البحرية عدد البلوكات الخرسانية على شاطئ سيدى بشر لصد قوة الأمواج ومنعها من الوصول إلى سور الكورنيش الذى يتعرض لخطورة داهمة، حيث فى عام 2021 ومع زيادة حدة ظاهرة التغييرات المناخية، بدأت أزمة تأكل المساحة الرملية بشاطئ سيدى بشر، وتظهر فى كل عام بالتزامن مع نوات الشتاء بسبب التيارات البحرية الشديدة وارتفاع الأمواج، وتنبهت الهيئة العامة لحماية الشواطئ على أن ما حدث بشاطئ سيدى بشر فى "نوة باقى المكنسة" عام 20121، ينذر بخطورة كبير على الشاطئ والكورنيش، بعد تعرض الشاطئ إلى نحر شديد وسحب لرمال الشاطئ بمنطقة سيدى بشر، مما ينذر بوجود خطورة كبيرة على طريق وسور الكورنيش.

وقامت الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، بالتحرك السريع والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية وتم تنفيذ الحماية العاجلة للمنطقة أثناء النوة، ووضع حواجز خرسانية لصد قوة الأمواج والتيارات البحرية.