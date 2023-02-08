اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:14 م
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إصدار طابع بريد يحمل صورة الملك تشارلز وإتاحته أبريل المقبل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:04 م
إصدار طابع بريد يحمل صورة الملك تشارلز وإتاحته أبريل المقبل طابع البريد
كتبت ريهام عبد الله

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نشرت هيئة البريد الملكية، صورة طابع بريد، يحمل صورة الملك تشارلز، ملك بريطانيا، وهى صورة مماثلة للتى تحملها العملات المعدنية، ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة عبر تويتر، صورة للطابع، وعلق :"هيئة البريد الملكية كشفوت عن طابعهم الجديد "كل يوم" الذي يظهر فيه الملك، الصورة مماثلة التي ستظهر على العملات المعدنية، سيكون الختم متاحًا اعتبارًا من 4 أبريل".

طابع البريد
 

الطابع
الطابع

 

العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية

أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية
 

ومن جهة أخرى أعلن المصرف المركزى البريطانى، أن صور ملوك بريطانيا ستختفى من الأوراق النقدية فى أستراليا التى ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوما تكرم ثقافة السكان الأصليين، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

ويعنى قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجيا صورة أى عاهل بريطانى.

لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.

وأستراليا عضو في الكومونولث ويرأس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام.

وقال البنك المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية.

وأكد البنك الاحتياطي الأسترالي إنه سيتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم، موضحا أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق سنوات.

وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية.


الملك تشارلز

طابع بريد

صورة الملك تشارلز على طابع بريد

العائلة المالكة البريطانية



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