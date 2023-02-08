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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:54 م
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان إسعاف -أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهد طريق قرية فارس بمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

وكان مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو وسط محافظة أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية فارس بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم.

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.


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