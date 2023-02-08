إصابة شخصين فى مشاجرة بسوهاج والأمن يضبط المتهمين

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج بين طرفين الأمر الذى سائق وعامل تم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم ضبط المتهمين وتعين الخدمات الأمنية اللازمة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت الجهة المختصة التحقيق في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما حيث تبين أن المشاجرة بين " طرف أول " أحمد ر ا ا 27 سنة سائق مصاباً " جرح قطعي متهتك بالعين اليمني وجرح قطعي بأصبع إبهام اليد اليسري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ، وشقيقه محمود ر ا ا 17 سنة عامل بأجر ويقيمان دائرة المركز.

وبين " طرف ثان "عطيه ا ا م 39 سنة عامل بأجر " مصاباً " رش خرطوش بالركبة اليمني والساق اليسري وجرح قطعي بالوجه " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه محمد ا ا م 46 سنة عامل بأجر مصاباً " كدمه بالأنف " ويقيمان دائرة المركز عم الطرف الأول تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤلهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وإتهم الأول من الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على الجهة المختصة التي تولت التحقيق.