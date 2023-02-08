إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرقة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة شخصين، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.