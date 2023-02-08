إصابة اثنين إثر تصادم سيارتين على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب اثنين بمحافظة بورسعيد ، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، كلًا من: مصطفى عزت محمد 20 عامًا، ومحمد محمد على 40 عامًا، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

وفي سياق مختلف، أعادت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، أعمدة إضاءة، إلى وضعها الطبيعي بعدما تسببت الرياح الشديدة نتيجة موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة في حدوث ميل لعمودي إضاءة على طريق بورسعيد دمياط، وذلك قبل سقوطهما على السيارات وإعاقتهما للطريق.

وتلقى حي غرب بورسعيد، برئاسة العميد نعمان علي نعمان، بلاغًا بحدوث ميل في عمودي إضاءة طريق "بورسعيد - دمياط"، فتحركت الإدارة الهندسية برئاسة المهندس وائل البنا، إلى مكان البلاغ وجرى تعديل وتثبيت الأعمدة عقب إعادتها إلى وضعها الطبيعي.

ومن جانبه، أكد رئيس الحي على سرعة الاستجابة للبلاغ الوارد بخصوص حدوث ميل للأعمدة، وذلك حتى لا يتسببوا في خطورة على الأشخاص والسيارات، حرصًا على سلامة المواطنين.