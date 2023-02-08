إزالة بناء مخالف فى المهد بدون ترخيص بحى وسط الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد، قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبوعيش، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ويقول اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه جاء التعدى بمنطقة حي وسط بمشاركة أيمن حسين رئيس حي وسط، عبارة عن قيام أحد المواطنين ببناء حائطين بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بمسطح أعمال 150 متر، بالدور الثاني العلوي لإحدى المنازل بدون ترخيص وتمت الإزالة فى المهد.

فيما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.



إزالة بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بحى وسط الأقصر



أعمال إزالة بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بحى وسط



مدينة الأقصر تنفذ أعمال إزالة بناء مخالف في المهد



