إدارة الوعى الأثرى بالأقصر تنظم محكى الحفائر لتلاميذ المدارس. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر، فعاليات محكى الحفائر والذي جاء بعنوان "الأثري الصغير"، وهو المحكي المقام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والذي يتم عقده في إجازة نصف العام من الفترة من 29 يناير حتى 9 فبراير 2023، حيث كانت فعاليتها الثالثة اليوم في مدرسة نجع قباح بالطود ومدرسة مستعمرة الرى بإسنا.

ويقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، إن أولى فعاليات المحكي في مدرسة نجع قباح الإبتدائية بإدارة الطود التعليمية، وقام بتنفيذ المحكي إدارة الوعي الآثري، كل من الدكتورة منى على عبادي مفتش آثار بمعابد الكرنك، ونادية أحمد عبد اللطيف مفتش آثار بإدارة الحفائر بمعابد الكرنك.

وأضاف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم فعاليات المحكي في مدرسة نجع قباح الإبتدائية بالطود عن "مبادئ الرسم الأثري"، حيث قامت نادية أحمد عبد اللطيف مفتش آثار بإدارة حفائر الكرنك، بعرض أهمية التوثيق الأثري للقطع المكتشفة مع عرض نموذج مبسط لخطوات تطور التوثيق الأثري، مع عرض بعض النماذج لقائمة اللقى الأثرية، كما تم تدريب الأطفال بشكل مبسط على طريقة التوثيق الأثري التي تتبعها أو يعتمدها بيت شيكاغو للتوثيق الأثري.

وأوضح مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، أنه استكملت الإدارة فعاليات الأثري الصغير لمحكى الحفائر، حيث كانت فعاليتها الثالثة في مدرسة مستعمرة الرى بإسنا، مؤكداً على أنه انتهت الإدارة من استكمال فعالياتها بورشة عن الرسم الأثري وتم تناولة بشكل مبسط للأطفال.

وأكد مدير الإدارة، على أنه يهدف المحكي إلى التوعية بأضرار التنقيب عن الآثار الغير مشروع، مما يساعد على بث روح الانتماء والولاء والرغبة في الحفاظ على المقتنيات الثقافية لوطنهم وينمي لدى الأطفال المشاركين حب البحث والمعرفة من خلال ربطهم بتاريخهم وآثارهم من خلال العلاقة القريبة التي تنشأ بين الطفل والأثر كونه مُكتشفه حتى وإن كان مقلداً، وقد قام بتنفيذ المحكي إدارة الوعي الأثري برفقة كل من الدكتورة منى على عبادي مفتش آثار بمعابد الكرنك، ونادية أحمد عبد اللطيف مفتش آثار بإدارة الحفائر بمعابد الكرنك.



تعليم الأطفال فن الحفائر الفرعونية القديمة



تنفيذ محكي إدارة الوعي الآثري بمدرسة الطود



شرح أدوات الحفائر لدعم طلبة مدرسة إسنا



شرح طريقة بيت شيكاغو لطلبة مدرسة نجع قباح بالطود



شرح محكى الحفائر فى مدرسة مستعمرة الرى بإسنا



فعاليات محكى الحفائر فى مدرسة مستعمرة الرى بإسنا



فعاليات محكى الحفائر للأطفال لتلاميذ بمدرسة نجع قباح



محكى الحفائر فى مدرسة مستعمرة الرى بإسنا



محكى الحفائر للأطفال لتلاميذ مدرسة نجع قباح بالطود







