إحالة 41 من العاملين بمستشفى أبو قرقاص العام للتحقيق لتركهم العمل

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز و مدينة ابوقرقاص بمحافظة المنيا 25 طبيبا و16 فنيا وإداريا بمستشفى أبو قرقاص العام للتحقيق لتركهم العمل ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة لمتابعة سير العمل بمستشفى أبو قرقاص العام، وتابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالمستشفى فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف، تبين عدم تواجد 25 طبيبا و16 فنى وإدارى فقام بالشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذى أعدته إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص ورئيس المركز والمدينة تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وقام رئيس المركز بتفقد وحدة العلاج الطبيعى وغرف العناية المركزة والاستقبال والحضانات والعمليات ووحدة غسيل الكلى والصيدليات والمشرحة وصرف العلاج للمواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذى يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.