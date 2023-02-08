أوغندا تعلن إلغاء تجديد تفويض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بها

أ ش أ

أعلنت السلطات الأوغندية إنها لن تجدد تفويض مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدولة الواقعة شرق إفريقيا.



وذكرت صحيفة مونيتور الأوغندية اليوم الأربعاء أن حكومة أوغندا أرسلت في وقت سابق إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة كمبالا إشعارا رسميا بعدم تجديد تفويض مكتبها في كمبالا إلى ما بعد ولايته الحالية.



وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأوغندية أن السلطات المحلية لديها "القدرة على مراقبة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".



وقالت الوزارة إن "السلام السائد في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب مؤسسات وطنية قوية لحقوق الإنسان ومجتمع مدني نابض بالحياة - مع القدرة على مراقبة تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليا جعل وجود المكتب زائدا عن الحاجة".



غير أن الوزارة أوضحت بالتفصيل أنها ستواصل التعامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سويسرا، من خلال البعثة الدائمة لأوغندا في جنيف.