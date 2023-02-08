أمطار متوسطة بالشرقية ..وطقس مائل للبرودة غائم جزئيا.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت محافظة الشرقية، هطول أمطار خفيفة لم تؤثر على الحركة المرورية ولم تؤثر أيضا على الطرق بالمحافظة.

وتشهد المحافظة اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 16 والصغرى 4 درجة ونسبة سقوط أمطار 2% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 59% والرياح 11 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية غائمة جزئيا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، ويشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة والأمواج ترتفع من 2.5: 3.5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.