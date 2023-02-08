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أمريكا والناتو يناقشان دعم أوكرانيا.. وبلينكن: هناك اتفاق تام

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:59 م
أمريكا والناتو يناقشان دعم أوكرانيا.. وبلينكن: هناك اتفاق تام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إنه ناقش مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج سبل مواصلة دعم أوكرانيا، موضحا أن هناك اتفاق تام حول دعم كييف.

وكان قد طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الأربعاء بتزويد بلاده بالطائرات لتتمكن من القتال في العمليات العسكرية الدائرة حاليا مع روسيا.


وتابع في كلمة أمام غرفتي البرلمان البريطاني قائلا "لدينا حرية، أعطونا أجنحة لنتمكن من حمايتها"، معربا عن فخره بما تقوم به القوات الجوية الأوكرانية، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.


وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لبريطانيا لتزويدها بلاده بالأسلحة ولأعضاء برلمانها "لشجاعتهم في وجه العدوان الروسي"، مشيرا إلى أن لندن قدمت الدعم لأوكرانيا منذ لحظات الحرب الأولى قبل أن يدرك العالم كيف يمكنه أن يتجاوب معها.


كما لفت زيلنسكي إلى تطلعه ليوم تحقيق النصر وإلى التضحيات التي يبذلها جنود بلاده. وأعرب عن تقديره لبريطانيا وأمريكا لمساعدتهما بلاده قبل نشوب الحرب، ومشيرا إلى أهمية التحالف لمنع العدوان على أي منطقة أخرى في المستقبل.

 

 

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