وفي مؤتمر صحفي في برلين أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، طالبت بيربوك بفتح جميع المعابر الحدودية للتمكن من وصول المساعدات إلى المتضررين في سوريا.