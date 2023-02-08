كتب أحمد علوى

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها ستقدم مليون يورو إضافية لمؤسسة "مالتيزر إنترناشونال"، وأنها تعمل على إتاحة المزيد من المساعدات المالية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.

وفي مؤتمر صحفي في برلين أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، طالبت بيربوك بفتح جميع المعابر الحدودية للتمكن من وصول المساعدات إلى المتضررين في سوريا.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا فجر الإثنين، إلى 1970 قتيلا فى عموم المناطق التى ضربتها الهزة الأرضية، إضافة لإصابة نحو 2000 شخص على الأقل، وتضرر 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

من ناحية أخرى، حذر الدفاع المدنى السورى، الثلاثاء، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصى غربى إدلب، داعيا السكان فى مدينة جسر الشغور ودركوش توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فجر الإثنين.

وقال الدفاع السورى فى بيان نشره على صفحته الرسمى بموقع تويتر: "إذا بقى منسوب النهر يرتفع قد يؤدى لدخول المياه للمنازل على جانبيه".