أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-2-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: جولدن تكس للأصواف، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

1.1 تريليون رأس المال

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.22%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 37.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 921.5 ألف جنيه، 98.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.6 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 116 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 19891 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3405 نقطة، وانخفض تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 8.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.18%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 45.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 7.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.323 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.95%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.632 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.59%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 12.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.55%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 21.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.