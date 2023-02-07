994 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وسويسرا 2022

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وحضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وفاليرى ليختى رئيس مكتب التعاون الدولى بالسفارة السويسرية بالقاهرة.

وقال الوزير إن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية وإستثمارية متميزة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار، كما تعد سويسرا إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرى حيث تشارك بمشروعات يبلغ رأسمالها 2.2 مليار دولار فى عدد 433 مشروعاً، مشيراً إلى أن هناك فرص إستثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية فى السوق المصرى فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية لاسيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى والكيماويات والأسمدة لتلبية إحتياجات السوق المصرى والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية فى إطار إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA .

وأشار سمير إلى أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة التى ستقوم بها هيلين بودليجر أرتيدا ، رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشئون الأقتصادية للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال بدولة سويسرا مطلع شهر يوليو المقبل لإستعراض فرص ومميزات الإستثمار بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن الزيارة ستتضمن إلى جانب اللقاءات الرسمية لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين وزيارات للوفد السويسرى للمدن والمجمعات الصناعية .

ولفت سمير إلى تطلع الوزارة للإستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية فى مجالات تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الاقتصاد الأخضر وكذا فى مجالات تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى وبما يسهم فى توفير كوادر مؤهلة للقطاع الصناعى بصفة عامة واحتياجات الاستثمارات السويسرية فى مصر بصفة خاصة.

ونوه الوزير إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى سويسرى لدعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وتعزيز التواصل بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية السويسرية المتطورة للصناعة المصرية، وكذا توطين الصناعات السويسرية فى السوق المصرى .

ومن جانبها أكدت إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع فى السوق المصرى بإعتباره أحد أهم وأكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط ومحور صناعى وتصديرى رئيسي لأسواق دول القارة الإفريقية.

وأشارت إلى الفرص الإستثمارية المتميزة بالسوق المصرى فى الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية لاسيما فى ظل إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العالمية.