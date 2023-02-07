6 تواريخ مرتبطة بقضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف قبل جلسة النهاية

كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة النقض يوم 9 فبراير طعن محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، بعد الحكم الصادر بإعدام المتهم من محكمة الجنايات، توجد تواريخ هامة بالواقعة منها:

ـ "20 يونيو 2022"، مقتل نيرة أشرف أمام سور جامعة المنصورة.

ــ "23 يونيو 2022"، إحالة المتهم للجنايات.

ـ "26 يونيو 2022"، جنايات المنصورة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

ـ "28 يونيو 2022"، يشير لتاريخ إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى

ـ "6 يوليو 2022"، الجنايات تقضي بإعدام المتهم.

ـ "9 فبراير 2023"، محكمة النقض تنظر طعن المتهم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني. وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قرارا بحظر النشر نهائيا، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم اليوم.