5 مستندات و6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لشقتك.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن المستندات التي يجب توافرها مع المواطن عند تقدمه بطلب لتركيب عداد مياه خاص بوحدته السكنية منفصل عن العقار، وذلك على النحو الآتي:

أولا: المستندات المطلوبة

1-صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

2- إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

3- إيصال المياه الخاص بالعقار.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.

5- حضور مالك الشقة شخصيا.

ثانيا: خطوات تركيب عداد منفصل منفصل

1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

2- سداد قيمة رسوم المعاينة.

3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.

6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.

وأوضحت "الشركة" للمواطنين مزايا عدادات المياه مسبقة الدفع ، والتي تعد إحدى الآليات التي اعتمدت لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد وحوكمة الخدمات وتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، وذلك على النحو الآتي:

1- القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى.

2- يتيح التحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه.

3- تقليل الفاقد.

4- العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

5- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.

6- ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها.

7- العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام.

. جدير بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت قنوات التواصل مع الشركة لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، و تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين