38.5 % انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر نوفمبر 2022

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2022، وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـزان التجــارى 2.15 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 3.50 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.5٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 17.8٪، حيـث بلغـت 3.79 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2022، مقابــل 4.61 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، البترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمـــــدة بنسبــة 13.3 %، منتجـــــات البتــرول بنسبة 36.8٪.

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( ملابس جاهزة بنسبـة 17.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 18.7٪، فواكه طازجه بنسبة 72.6 ٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 143.5%).

وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 26.8٪ حيـث بلغـــت 5.94 مليــار دولار خــــلال شهــر نوفمبر 2022 مقابـــل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا بتــرول خام بنسبــة 9.6 %، ادويه ومحضرات صيدله بنسبــه 29.6 %، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 47.0 %، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 40.3٪.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا قمح بنسبـة 10.2٪، منتجات البترول بنسبـة 51.2 ٪، الغاز الطبيعى بنسبة 134.2 %، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 58.6%.