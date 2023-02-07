26 فبراير.. أولى جلسات محاكمة معيدة جامعية بتهمة تعذيب ابنها فى المنصورة

حددت محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار سعيد جمال البكري، رئيس المحكمة، جلسة محاكمة معيدة جامعية يوم 26 فبراير الجاري، أمام الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات المنصورة لمعاقبتها بمواد الاتهام الموجهة إليها بإجبار طفلها على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة ابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة على احتجاز الطفل، وأنها عرضت حياته للخطر كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما.

وتنظر المحكمة القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، والمتهمة فيها "إسراء ا. ع."، 29 سنة، لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت في نجلها الطفل المجني عليه "محمد أ. س." 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بههما، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم و التعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية.

وأصدرت نفس الدائرة حكمها في نهاية عام 2021 حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيق المتهمة "معيدة جامعية" بعد أن اتهمت شقيقها وبمساعد صديقه بخطفها ومحاولة تصويرها عارية وتهديدها للتنازل عن الميراث، فيما صدر الحكم علي الصديق بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتمثل المتهمة "معيدة جامعية" في نفس قفص الاتهام الذي وقف فيه شقيقها وبعد مرور عام واحد على الواقعة للمحاكمة في اتهامها بإجبار نجلها على التسول فيما كان تتهم هي شقيقها بمحاولة إجبارها التنازل عن الميراث.