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19 فبراير.. آخر موعد لتقديم تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:42 م
19 فبراير.. آخر موعد لتقديم تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة طلاب صفوف النقل
كتبت – مرام محمد

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استمرار تلقي طلبات التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسي 2022-2023، حتى يوم الأحد الموافق 19 فبراير المقبل.

وأشارت إلى أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع مراحل صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت المديرية ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

ثانيا: شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28/3/2023 الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

ثالثا: الصفين الأول والثاني الثانوي

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها  فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019 .

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر، أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كان قد أصدر تعليماته ببدء التظلمات على نتيجة الفصل الراسي الأول 2023، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، ولمدة 15 يوما للمتعلم أو ولى.


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