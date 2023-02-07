13 معلومة اعرفها عن تمويلات مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى

يشهد مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة ، حالة من التنوع في نوعية ومجالات المشروعات التي يتم دعمها ، منها المجالات الحيوية وخاصة العمل على توفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية، من أجل دعم الصناعة والاستثمار، واضافة الميزة التنافسية للمنتج المصري وصون الموارد الطبيعية في نفس الوقت.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 13 معلومة عن المجالات التي يعمل عليها مشروع التحكم في التلوث الصناعى،وميزانيته، وعدد المشروعات التي استفادت من هذا البرنامج .