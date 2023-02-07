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يربط 6 أكتوبر بالمهندسين.. شاهد محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:00 م
يربط 6 أكتوبر بالمهندسين.. شاهد محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، صور توضح تقدم الاعمال بمحطة رقم 5 ( نقابة المهندسين ) بمشروع مونوريل غرب النيل، 6 أكتوبر، والجارى تنفيذه للربط بين مدينة 6 أكتوبر ومنطقة المهندسين بالجيزة. 

فى النقاط التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المشروع:

1- يمتد من منطقة المهندسين حتى أكتوبر الجديدة. 

2- يمر بالطريق الدائرى – والمريوطية – والمنصورية- وطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- وهايبر وان والذى يخدم منطقة الشيخ زايد – وجهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - ومنطقة الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية. 

3- يربط فى النهاية مع القطار الكهربائى السريع فى محطة نقابة المهندسين. 

4- يربط مع محطة قطارات الصعيد فى محطة بشتيل. 

5- يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم. 

6- يشمل 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة". 

7- يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. 

8- يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ومناطق أكتوبر الجديدة. 

9- يربط مونوريل 6 أكتوبر مع خط مترو الأنفاق للخط الثالث بمحطة وادى النيل. 

10- محطاته هى "، وادى النيل – بشتيل – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- طريق الإسكندرية الصحراوى- مدينة الشيخ زايد – مول مصر - نقابة المهندسين - جهاز السادس من أكتوبر – السادات – جامعة الأهرام الكندية – أكتوبر الجديدة".

 
جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

مونوريل محطف نقابة المهندسين
مونوريل محطف نقابة المهندسين

محطه نقابه المهندسين بمونوريل غرب النيل
محطه نقابه المهندسين بمونوريل غرب النيل

محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل
محطة نقابة المهندسين بمونوريل غرب النيل
 

النقل

مونوريل 6 أكتوبر

المونوريل

مشاريع النقل



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