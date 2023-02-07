وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش استعدادات القطاع للتيرم الثانى مع لجنة دعم اللامركزية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء ، بحضور المهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لقاءا مع أعضاء لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية وبحضور منسق عام اللامركزية، وذلك للوقوف على إنجاز الأعمال وعرض المعوقات وحلها إستعدادا لإستقبال الفصل الدراسى الثانى.

وتضمن اللقاء استعراض احتياجات الإدارات والمدارس وكذا قيام الإدارات بتسوية مخصصاتها المنصرفة من الوحدات الحسابية، ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، ببذل المزيد من الجهد امن أجل تحقيق الاهداف المنشودة للإرتقاء بالعمل والنهوض به، مقدما لهم الشكر والتقدير لحسن آداء العمل.

وفى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء ، عن ختام فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والتي أسفرت عن فوز مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى بالمركز الأول على مستوى المديرية وستمثل المحافظة بتصفيات الجمهورية، موجها خالص التهنئة لإدارة الفرافرة التعليمية ومدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى، ومتمنيا التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية وحصاد مركز متقدم.

وفى سياق آخر إستقبل وكيل التعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، فضيلة الدكتور عمر عبد الكريم مدير منطقة الوعظ بالمحافظة .

و ذلك فى إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى تفعيل الخطة الدعوية ( تأصيل الأخلاق الدينية والقيم الإسلامية الحضارية ) للعاملين بقطاع المحافظة مطلع مارس المقبل، وتستهدف الخطة التوعية بالقيم الخلقية الحضارية التى تميزت بها الشخصية الإسلامية عبر العصور، مشيراً إلى الدور الهادف لمنطقة الوعظ فى نشر تعاليم الإسلام الصحيحة والسمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض من خلال عقد الندوات التثقيفية والقوافل التوعوية بكل مكان ولجميع فئات المجتمع.